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В России стали продавать дешевые Citroen

В России в продаже появились новые Citroen за 2 млн рублей
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Citroen

В России в продаже появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross за 2,49 млн рублей. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Речь идет об экземплярах 2021 года, но пробега у них нет. Модели оснащены 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 175 л.с. и восьмидиапазонным «автоматом» Aisin. Доступен передний привод.

Также в машине есть шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и 10-дюймовый дисплей. Сиденья в салоне отделаны кожей, а передние оборудованы электроприводом, подогревом и массажем.

До этого стало известно, что крупнейшие европейские автопроизводители закончили 2024 год в минусе: спад продаж наблюдается у BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen, а также у концерна Stellantis, который включает такие европейские марки, как Peugeot, Citroen, Fiat и Opel. Европейцы сдают позиции на крупнейшем в мире китайском рынке. О причинах проблем покинувших Россию автокомпаний — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван победитель конкурса «Автомобиль года в Европе».

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