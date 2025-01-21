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Названы 10 самых популярных немецких автомобилей среди россиян

«Рольф» назвал 10 самых популярных немецких автомобилей в России
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Depositphotos

По итогам 2024 года спрос на автомобили немецкой «Большой тройки» (BMW, Mercedes-Benz, Audi) у россиян оказался стабильным. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом дилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань.

«В 2024 году самой продаваемой машиной с пробегом, из числа трех самых известных немецких брендов, стал Mercedes-Benz V-class (2016-2021 годов выпуска), со средней ценой 3,3 млн рублей. На второй позиции, с небольшим отрывом, BMW 5 series (2017-2020 годов)», — рассказал собеседник.

Средняя цена BMW 5 series составила 3,6 млн рублей. На третьей строчке оказался рестайлинговый седан BMW 3 series (2015-2020) со средней ценой в 2,2 млн рублей. Следом за ним расположилась та же модель баварской автокомпании, но дорестайлинговая (2011-2016). Пятерку наиболее востребованных замкнул седан Mercedes-Benz C-class четвертого поколения.

Далее в рейтинге расположились кроссовер BMW X5 (3 поколение), седан Audi A4 (5 поколение), седан BMW 3 series (7 поколение). Замыкают десятку немецких бестселлеров рестайлинговые BMW 5 series (6 генерация) и премиум-седан Audi A6 (четвёртая генерация).

Ранее в России подешевели кроссоверы Haval.

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