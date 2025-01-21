В Москве такси опрокинулось на трассе и попало на видео

В Москве на Ленинградском шоссе перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Ленинградском шоссе (в районе дома 3с1) перевернулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе добавили, что движение автотранспорта в сторону центра оказалось затруднено на 3 км. В ведомстве посоветовали искать пути объезда. Судя по видео с места ДТП, которые разместили в Сети, на Ленинградском шоссе перевернулся автомобиль такси.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Ранее в Подмосковье автобус с 15 пассажирами вылетел с трассы.