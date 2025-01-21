Россиянам рассказали, как купить автомобиль по параллельному импорту

Юрист Габолаев: перед покупкой автомобиля убедитесь, что есть все документы

Перед покупкой машины, особенно через параллельный импорт, нужно убедиться, что продавец предоставляет все необходимые документы. Об этом журналу «За рулем» рассказал юрист, основатель и гендиректор компании «Группа-А» Георгий Габолаев.

«Что касается доплаты пошлины, то процесс выглядит следующим образом. Если госорганы подозревают, что стоимость автомобиля была занижена, они могут запросить у владельца документацию, подтверждающую реальную стоимость автомобиля», — отмечает эксперт.

По словам юриста, на основе этих данных таможня или налоговые органы вычисляют недостающие пошлины, помимо которых могут быть наложены штрафы. Чтобы избежать неожиданных расходов, эксперт рекомендует проверять документацию.

Габолаев сообщает, что покупатель должен насторожиться, если продавец предлагает автомобиль по цене намного ниже рыночной. Это может свидетельствовать о занижении стоимости для снижения пошлины. Также специалист рекомендует перед покупкой и регистрацией машины проконсультироваться с юристом.

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