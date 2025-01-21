Названы 10 самых популярных авто с пробегом в России

В России по итогам 2024 года седан Lada 2107 стал самым популярным автомобилем с пробегом в России. Он оказался на первом месте в рейтинге агентства «Автостат» с показателем в 139,1 тыс. проданных экземпляров.

На втором месте топа разместился Kia Rio (124,7 тыс. ед.), а на третьем — хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (122,7 тыс. ед.). В «пятерку» лучших также попали Hyundai Solaris (120,2 тыс. ед.) и Ford Focus (110,4 тыс. шт.).

Далее в рейтинге следуют Lada 2170 (Priora) и Lada 4×4 (104,4 тыс. и 102,7 тыс. шт. соответственно). За ними идут Toyota Corolla и Camry, а на последнем месте оказалась Lada 2190 (Granta).

До этого стало известно, что средняя цена нового китайского седана в прошлом году составила 2,4 млн рублей, по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 71,1%, а спрос — почти в два раза, на 95,2%.

Среди марок лидером по доле в спросе стала Omoda, которой досталось 20,16%. Также в топ-5 марок вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). Наиболее внушительную динамику спроса по отношению к 2023 году показал бренд Geely: рост в 8,3 раза.

Первую строчку в рейтинге по доле в предложении заняла марка Omoda, в «пятерку» также вошли Chery, Geely, Changan и BAIC.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на машины в 2024 году.