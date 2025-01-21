Названы пять самых популярных кроссоверов в Китае

Самой продаваемой моделью среди кроссоверов на китайском рынке в 2024 году стал автомобиль Tesla Model Y, сообщает carnewschina.com.

Всего в 2024 году в Китае было продано 480,3 тыс. автомобилей Tesla Model Y. На втором месте оказалась модель BYD Song Plus а 12 месяцев прошлого года продано 418,4 тыс. таких машин. Третье место занимает BYD Yuan Plus, который выбрали 275,2 тыс. жителей Китая.

В топ-5 самых продаваемых кроссоверов на китайском рынке в 2024 году вошли также BYD Song Pro (241,5 тыс. ед.) и Geely Xingyue L (219,8 тыс. ед.).

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее были названы подержанные авто, которыми россияне интересуются больше всего.