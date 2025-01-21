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Китайский автобренд JAC анонсировал три новинки для России

В 2025 году китайский автобренд JAC выведет на российский рынок три новинки
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JAC

Китайский автопроизводитель JAC планирует в 2025 году вывести на российский рынок три новые модели авто. Как сообщает пресс-служба бренда, россияне в этом году смогут купить новый кроссовер, внедорожник и минивэн.

Так, городской кроссовер JS6 ждет полное обновление во втором квартале 2025 года. Минивэн RF8 представят на российском рынке летом, а полноразмерный внедорожник JS9 — в конце года. Кроме того, пикап Т9 получит версии с дизельным двигателем и с механической коробкой передач: запуски намечены на второй и третий кварталы соответственно.

До этого стало известно, что в России в начале 2025 года начнутся продажи корейского внедорожника Rexton от компании KGM, который раньше продавался под брендом SsangYong.

Rexton для российского рынка получил бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 225 л.с. (350 Нм) в сочетании с 6-шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin и полным приводом с подключаемой понижающей передачей.

На российском рынке модель будет представлена в двух комплектациях. Автомобиль оснащен двумя экранами, русифицированной медиасистемой, подогревом руля и сидений, электрорегулировкой, системой кругового обзора и различными электронными ассистентами.

Ранее сообщалось, что Wuling начал продажи нового микровэна-трансформера.

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