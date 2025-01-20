Россиянам рассказали, почему не стоит ждать скидок на автомобили

В России склады заполнены машинами, но скидок на автомобили ждать не стоит. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

«Для стимулирования продаж ни дилеры, ни автопроизводители не смогут снизить цены: запас маржи исчерпан из-за высокой стоимости финансирования и новых ставок по утильсбору», — сообщает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

По его словам, первое полугодие на 80% уже распланировано с учетом логистических сроков поставок из-за рубежа, объемы поставок на второе полугодие будут формироваться по результатам динамики продаж в первые четыре месяца 2025 года.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов тоже считает, что скидок автомобилистам ждать не стоит. Специалист отмечает, что стоимость автомобилей будет расти, поскольку тариф утилизационного сбора увеличился с 1 января. Также важную роль играет курс рубля.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили, что официальные дилеры заинтересованы в стимулировании спроса, но у них нет ресурса для уменьшения стоимости автомобилей.

Ранее рассказали, что будет с ценами на машины в 2025 году.