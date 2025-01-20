СК допросит Гошу Куценко из-за трупа в его «Запорожце»

Гошу Куценко вызовут на допрос из-за трупа в его автомобиле

Актера Гошу Куценко допросят следователи после обнаружения тела изрезанной женщины в его автомобиле «Запорожец». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Куценко уже хотели вызвать на допрос, но он сообщил, что находится не в Москве. Предварительно, он будет проходить по делу свидетелем. «Запорожец», зарегистрированный на Куценко, стоял открытым во дворе дома на Кутузовском проспекте», — отмечается в публикации.

Местные жители рассказали, что в незапертом автомобиле часто ночевал бездомный мужчина. По данным Baza, делом занимаются следователи московского следственного управления Следственного комитета РФ.

Тело женщины нашли в автомобиле, припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве. Мужчина 1994 года рождения нанес ножевые ранения своей собутыльнице во время распития спиртных напитков, уточняется в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

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