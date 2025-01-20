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На видео попали краснодарцы, которые кидались стеклами и повредили автомобиль

В Краснодаре на видео попало, как мужчины кидались бутылками и повредили машину

В Краснодаре 19 января мужчины бросались бутылками и повредили припаркованный автомобиль. Об этом сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале.

«В полицию города Краснодара поступило заявление о том, что на ул. им. Прокофьева на протяжении полутора часов слышна ругань и звуки, похожие на выстрелы. Вместе с тем поступило заявление о повреждении неизвестным автомобиля», — говорится в сообщении.

Видео инцидента, которое запечатлели очевидцы, опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар». На кадрах видно, как женщина сначала пытается увести мужчину, в которого краснодарец, стоявший на крыльце, начинает кидать бутылки. Мужчины громко кричат. По словам автора видео, битым стеклом они повредили как минимум один автомобиль.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Ранее рецидивист напал на бригаду скорой помощи в Петербурге.

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