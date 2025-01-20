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Стоимость поставленных в Россию китайских машин достигла $15,2 млрд в 2024 году

Китай на 31% нарастил экспорт автомобилей в Россию в 2024 году
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Объем экспортных поставок китайских легковых автомобилей в Россию вырос в 2024 году на 30,5% в денежном выражении и достиг $15,2 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В декабре объем экспорта автомобилей из КНР в РФ снизился к ноябрю на 3,7%, до $1,38 млрд, продолжив падение третий месяц подряд после всплеска в августе-сентябре до отметок $1,6-1,8 млрд», — приводит агентство собственные расчеты на основе таможенной статистики КНР.

Всплеск поставок автомобилей из Китая в Россию наблюдался в августе и сентябре 2024, перед анонсированным повышением утилизационного сбора на автомобили с 1 октября. Уже в первом полугодии в Россию было ввезено легковых автомобилей из Китая на сумму в $6,21 млрд.

При этом объемы поставок грузовиков из Китая в денежном выражении снизились в 2024 году на 12,4%, до $2,7 млрд.

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