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Автоэксперты рассказали, что будет с ценами на машины в 2025 году

«Авто.ру»: цены на автомобили в России вырастут на 10% в 2025 году
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Depositphotos

В 2025 году на российском авторынке ожидается подорожание, средний чек на автомобили может подняться примерно на 10%. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на аналитиков сервиса «Авто.ру».

Эксперты уточнили, что резких скачков цен не произойдет. На данный момент на стоянках накоплено столько машин, сколько хватит на четыре-шесть месяцев регулярных продаж, поэтому продавцы могут повышать цены постепенно.

«В любом случае строить прогнозы — дело неблагодарное. Российский рынок зависит от огромного числа факторов, которые предсказать невозможно. Не только экономических, но и политических, социальных. Кто знает, какие потрясения нас ждут в новом году, что будет с курсом рубля, с санкциями, с ключевой ставкой Центробанка?» — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

13 января сообщалось, что в 2025 году на рынке автомобилей в России ожидается рост цен, стоимость многих популярных моделей увеличилась уже в начале января. К концу месяца на фоне повышения утильсбора цены может поднять и АвтоВАЗ, считают специалисты. На фоне этого продажи новых авто в стране в этом году могут снизиться на 10%.

Ранее россиянам рассказали новые правила регистрации автомобилей.

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