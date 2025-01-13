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Россиянам рассказали, что ждет отечественный авторынок в 2025 году

Автоэксперт Ломанов: нашествие китайских машин ожидается в России в 2025 году
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В 2025 году на рынке автомобилей в России ожидается рост цен, стоимость многих популярных моделей увеличилась уже в начале января. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

К концу месяца на фоне повышения утильсбора цены может поднять и АвтоВАЗ, считают специалисты. На фоне этого продажи новых авто в стране в этом году могут снизиться на 10%. Автоэксперт Андрей Ломанов добавил, что в 2025 году на отечественном рынке также ожидается нашествие китайских машин.

«АвтоВАЗу просто нечего предложить, кроме уже существующей линейки моделей. Которые, прямо скажем, устарели. <...> «Лады» берут из-за цены — они по-прежнему дешевле китайцев. Но в этом их единственный козырь. И чем дальше, тем большую долю российского рынка будут прибирать к рукам китайские компании», — отметил он.

Аналитическое агентство «Автостат» до этого сообщало, что в России в 2024 году было продано 112 тыс. новых легковых коммерческих автомобилей, что на 24,4% больше, чем в 2023-м. Более половины рынка в этом сегменте принадлежит российской автомарке «ГАЗ», после которой следуют «УАЗ», Lada и Sollers. Среди автомобилей иностранного производства лучшим стал китайский Dongfeng.

Ранее россиянам рассказали, станут ли доступнее автомобили в 2025 году.

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