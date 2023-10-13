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Россия и Белоруссия договорились об обмене информацией о нарушителях ПДД

Россия утвердила соглашение с Белоруссией о взаимном признании дорожных штрафов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Госдума Российской Федерации ратифицировала соглашение между Россией и Республикой Беларусь о взаимном признании штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Госавтоинспекции двух стран будут обмениваться информацией о нарушителях, включая тех, чьи машины были зафиксированы дорожными камерами. Штрафы нарушителям ПДД будут приходить по почте. На сегодняшний день, из-за отсутствия взаимодействия между ведомствами, собственники машин с белорусскими номерами штрафы просто не платят.

Автомобилист из Белоруссии, нарушивший ПДД в России, должен будет оплатить штраф в течение 60 дней. Для россиян, нарушивших ПДД на территории Белоруссии, срок добровольной уплаты штрафа в республике — месяц.

До этого стало известно, что полисы ОСАГО станут едиными на территории России и Белоруссии после того, как будет достигнута тождественность страховых подходов.

В России средняя стоимость полиса ОСАГО для физических лиц в первом полугодии 2023 года достигла 7,2 тыс. рублей, что на 21,6% больше, чем за такой же период 2022 года.

Ранее сообщалось, что МВД выступило против отмены штрафов с камер, перед которыми нет спецзнака.

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