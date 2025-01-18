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В Северной Осетии ограничили движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге

Меняйло: движение фур по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за непогоды
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Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

Движение большегрузного транспорта по участку Военно-Грузинской дороги, который находится на территории Республики Северная Осетия — Алания, временно ограничили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меняйло.

«В настоящее время на территории республики ситуация с транзитным транспортом спокойная. Перехватывающая парковка свободна», — подчеркнул он.

Как долго будут действовать ограничения, пока неизвестно.

Военно-Грузинская дорога — единственный оставшийся сухопутный маршрут, соединяющий Россию с Грузией и Арменией. Трасса тянется от Владикавказа до Тбилиси, пересекая пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс».

При этом в зимний сезон движение транспортных средств по Военно-Грузинской дороге периодически приостанавливается. Обычно причинами для этого служат снегопады и угрозы схода лавин.

10 января на федеральной дороге «Иртыш» в Курганской области временно остановили движение пассажирского и грузового транспорта. Ограничения действовали на участке трассы с 126-го по 250-й километр, а причиной их введения стали неблагоприятные погодные условия.

Ранее на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области приостановили движение трех видов транспорта.

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