Водитель в России разбил дворниками автобус и попал на видео

На видео попало, как екатеринбуржец дворниками разбил автобус в качестве мести

В Екатеринбурге водитель атаковал автобус, который не уступил ему дорогу. Об этом сообщает СК России.

«В ходе конфликта мужчина вырвал дворники автобуса, пытался разбить стекла транспортного средства и угрожал водителю физической расправой», — говорится в публикации.

В СК также сообщили о начале проверки данного инцидента.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина вооружился дворником, оторванным от автобуса, и затем не дает транспорту проехать.

До этого в Череповце пожилая женщина с палками для скандинавской ходьбы разбила стекло автобуса.

На кадрах видно, что пожилая женщина не успела сесть в автобус, который начал отъезжать от остановки. Она стала бить палкой по стеклу автобуса, после чего он остановился. Водитель открыл двери, и пассажирка смогла войти в салон. Однако после этого водитель высадил пассажиров из салона в связи с повреждением стекла. Его стоимость — 45 тыс. рублей.

Ранее был задержан петербуржец, подтолкнувший Mercedes с семьей упасть в Обводный канал.