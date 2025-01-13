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Штурм Росгвардией квартиры автомобильных мошенников попал на видео

Росгвардия взяла штурмом квартиру автомобильных мошенников

В Липецкой области пресекли криминальную схему незаконного заработка на инсценировках ДТП. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Двое злоумышленников нашли сообщников, которые согласились участвовать в криминальной схеме. В их задачу входило инсценировать дорожно-транспортные происшествия на специально подобранных для этого автомобилях. Затем обращались в страховые компании для получения якобы полагающихся им выплат. Если аферистов не устраивали предоставленные суммы, они заказывали проведение технических экспертиз, направляли претензии в страховые компании, исковые заявления в суд для взыскания денежных средств в полном объеме», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали 14 подозреваемых в мошенничестве, также в ходе обысков изъяли 20 автомобилей, деньги, более 30 банковских карт, компьютеры, цифровые носители информации, документы, кузовные части автомобилей, комплекты государственных регистрационных знаков и другие предметы, которые являются доказательствами преступления.

Уточняется, что следователи возбудили 30 уголовных дел. Фигурантам избраны различные меры пресечения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут возможных соучастников.

Ранее спасатели вырезали из авто водителя, которого зажало после аварии со столбом на Камчатке.

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