Россиянам рассказали, как страховые компании занижают суммы выплат по ОСАГО

Autonews: у страховщиков есть хитрости, позволяющие не возмещать убытки по ОСАГО

Страховые компании обладают серьезным набором инструментов, превращающим полис автогражданки в фикцию. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Работы по восстановлению автомобиля изначально рассчитываются по заниженной стоимости, принятой в справочниках РСА. Бороться с этим очень сложно. Цены занижены в три раза. Мы лично сравнивали стоимость запчастей для автомобилей в разных категориях, разной стоимости, разного происхождения, в том числе отечественных», — прокомментировал ситуацию вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Юрист Лев Воропаев отмечает, что страховщики занижают компенсацию до 25-30% от реальной стоимости восстановительного ремонта. При этом в расчет принимают износ деталей, подлежащих замене.

По словам Антона Шапарина, так называемые независимые эксперты, которые оценивают поврежденные в ДТП автомобили, часто работают в интересах страховщиков. Так, специалисты не вносят в акт об оценке некоторые повреждения транспортного средства, тем самым занижают сумму компенсации.

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