«Одна голова торчала из проруби»: очевидица – о падении внедорожника в Фонтанку

Жительница Санкт-Петербурга Олеся рассказала «Газете.Ru», что протаранивший ограждение и упавший в Фонтанку автомобиль Range Rover ехал на большой скорости, а трое людей в машине – двое мужчин и женщина — были пьяны. По ее словам, девушка самостоятельно добралась до берега, а мужчинам помогли выбраться спасатели.

«Мы ехали по Никольскому переулку, почти подъехали к Фонтанке. В левое боковое стекло я увидела, как пронеслась на большой скорости машина и перед нами сбила ограждение, знак и упала в воду. Вокруг других машин не было, мы остановились, вызвали 112. Почти сразу подъехали сотрудники ДПС. В машине было трое явно не трезвых людей. Девушка без слов выбралась на лед и сама дошла до берега, там ей помогли вылезти. Один мужчина сидел на тонущей машине, второй, я думала, утонет, потому что торчала одна голова из проруби. Потом он подплыл к другому мужчине. В итоге им помогли вылезти спецслужбы. Сами бы они не справились точно. Машина утонула, мужчины довольно долго были в воде при такой низкой температуре. Они пьяные были, вокруг — лед», — сказала она.

Олеся добавила, что находившиеся в воде мужчины не звали на помощь, но один из них «что-то причитал». По ее словам, полицейские и спасатели быстро приехали на место происшествия.

Утром 18 января Telegram-канал Shot сообщил, что черный внедорожник Range Rover с тремя людьми упал в Фонтанку в Санкт-Петербурге. По данным канала, водитель не справился с управлением, снес светофор и забор, после чего транспортное средство упало в реку. Отмечается, что двое мужчин и женщина, находившиеся в салоне, не получили серьезных травм, но были госпитализированы в Мариинскую больницу с переохлаждением.

Ранее в Москве автомобиль с пассажирами упал в реку на Нагатинской набережной.