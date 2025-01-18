В посольстве РФ допустили эвакуацию россиян, пострадавших в ДТП на Шри-Ланке

Семеро россиян остаются в больнице после ДТП на Шри-Ланке

Представитель посольства РФ на Шри-Ланке посетил россиян, которые остаются в больнице после ДТП на острове. Об этом диппредставительство сообщило в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, из 12 граждан РФ, которые были госпитализированы в больницу Асири в городе Галле, выписаны пять человек. Семь россиян, продолжающих лечение, являются уроженцами Ставрополья и Краснодарского края и прилетели на Шри-Ланку из Сочи.

«Совместно с федеральным центром медицины катастроф НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России... уточнены диагнозы, скорректирована дальнейшая тактика лечения, согласуются сроки возможной эвакуации», — заявили в российском ведомстве.

Накануне на скоростном шоссе в направлении города Тангалле на Шри-Ланке грузовик столкнулся с туристическим автобусом, в котором находились 30 граждан РФ. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что у туристического автобуса повреждена передняя часть, полностью выбито лобовое стекло. В салоне транспортного средства оторваны кресла, а вокруг автобуса разбросаны вещи туристов и запчасти.

Ранее были названы российские регионы с самыми агрессивными водителями.