Россияне пострадали в аварии на Шри-Ланке, потому что водитель уснул за рулем

На Шри-Ланке 12 россиян пострадали в аварии, потому что водитель туристического автобуса уснул за рулем. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

На скоростном шоссе в направлении города Тангалле на Шри-Ланке грузовик столкнулся с туристическим автобусом, в котором находились 30 граждан России.

Telegram-канал ACT-54 Black опубликовал видео жителя Новосибирской области, который стал очевидцем аварии. На кадрах видно, что у туристического автобуса повреждена передняя часть, полностью выбито лобовое стекло. В салоне транспортного средства оторваны кресла. Также вокруг автобуса разбросаны вещи туристов и запчасти от транспорта.

На место происшествия прибыли спасательные службы и местные жители.

Водитель автобуса и гид погибли. Россиян госпитализировали с различными травмами.

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