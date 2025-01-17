Россияне пострадали в аварии на Шри-Ланке, потому что водитель уснул за рулем

На Шри-Ланке 12 россиян пострадали в аварии, потому что водитель туристического автобуса уснул за рулем. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
На скоростном шоссе в направлении города Тангалле на Шри-Ланке грузовик столкнулся с туристическим автобусом, в котором находились 30 граждан России.
Telegram-канал ACT-54 Black опубликовал видео жителя Новосибирской области, который стал очевидцем аварии. На кадрах видно, что у туристического автобуса повреждена передняя часть, полностью выбито лобовое стекло. В салоне транспортного средства оторваны кресла. Также вокруг автобуса разбросаны вещи туристов и запчасти от транспорта.
На место происшествия прибыли спасательные службы и местные жители.
Водитель автобуса и гид погибли. Россиян госпитализировали с различными травмами.
Ранее россиянам рассказали, как выжить в ДТП.