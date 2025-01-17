В российской версии кроссовера Jaecoo J5 появится караоке

Мультимедийная система нового кроссовера Jaecoo J5 получит режим караоке. Об этом сообщает пресс-служба Jaecoo. Петь песни водитель и пассажиры смогут даже во время движения.

В режиме караоке пользователю штатной медиасистемы нужно подсоединить свой смартфон через Bluetooth, включить песню, после чего мультимедийный комплекс автоматически удалит исходный вокал исполнителя. Караоке-система Jaecoo J5 оборудована профессиональным микрофоном со встроенной системой шумоподавления. Отмечается, что такой микрофон является платной опцией.

Кроссовер Jaecoo J5 поступит в продажу в первой половине 2025 года. Длина нового автомобиля — 4380 мм, колесная база — 2610 мм. Для модели предусмотрено пять цветов — черный, белый, серый, темно-синий и темно-зеленый.

Jaecoo J5 оснащен медиасистемой с 13-дюймовым экраном. Предусмотрено две силовые установки: турбомотор 1.5 в паре с вариатором полагается переднеприводной версии, J5 с полным приводом получит мотор 1.6 в паре с роботизированной трансмиссией. Дорожный просвет автомобиля — 190 мм.

Версия для российского рынка получит упрощенный полный привод без системы распределения крутящего момента Torque Vectoring.

Ранее стало известно, что кроссоверы Jaecoo J7 планируется собирать в Санкт-Петербурге.