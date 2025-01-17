Конкурентами Jeep и Land Rover cтанут внедорожники Jetour из новой линейки

Jetour создаст линейку внедорожников, чтобы конкурировать с Land Rover и Jeep

Принадлежащий китайскому автоконцерну Chery бренд Jetour создаст новую линейку дорогих гибридных внедорожников, для этих целей основан отдельный суббренд Jetour Zhongheng. Об этом сообщает CarNewsChina.

«Марка будет конкурировать с брендом Tank, выпустив первую машину, нацеленную на Tank 700, но его конечная цель — стать еще одним Jeep или Land Rover. Chery зарегистрировала три товарных знака в Государственном ведомстве интеллектуальной собственности», — отмечается в публикации.

Это наименования Jetour G700, Jetour G900 и Jetour F700. О том, какие автомобили будут выпущены под этими названиями, не сообщается. Презентация новой модельной линейки внедорожников Jetour запланирована на 22 января.

Марка Jetour была создана в 2018 году, ее модельный ряд состоит из компактных и среднеразмерных кроссоверов и внедорожников с бензиновыми и гибридными силовыми установками. В России представлено шесть моделей Jetour.

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