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Молодой человек ограбил таксиста в Москве, угрожая пистолетом-зажигалкой

В Москве пассажир ограбил таксиста, приставив к лицу пистолет-зажигалку
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ГУ МВД по Москве

В Москве 23-летний пассажир отнял смартфон у таксиста, угрожая ему зажигалкой в форме пистолета. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«По имеющимся данным, на Ленинском проспекте фигурант, в качестве пассажира такси, попросил у водителя мобильный телефон, чтобы позвонить. Получив смартфон в руки, он вышел из машины на некоторое время, а вернувшись, стал угрожать предметом, похожим на пистолет», — отмечается в сообщении полиции.

Пассажир заявил, что не вернет смартфон, и потребовал у 24-летнего водителя немедленно уехать, что тот и сделал, а затем заявил в полицию.

Отказавшись отдать смартфон, нападавший «сунул под нос» водителю пистолет, уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Он признал вину.

Ранее в Череповце пенсионерка опоздала на автобус и разбила у него стекло палкой для скандинавской ходьбы.

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