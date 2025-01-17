Молодой человек ограбил таксиста в Москве, угрожая пистолетом-зажигалкой

В Москве 23-летний пассажир отнял смартфон у таксиста, угрожая ему зажигалкой в форме пистолета. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«По имеющимся данным, на Ленинском проспекте фигурант, в качестве пассажира такси, попросил у водителя мобильный телефон, чтобы позвонить. Получив смартфон в руки, он вышел из машины на некоторое время, а вернувшись, стал угрожать предметом, похожим на пистолет», — отмечается в сообщении полиции.

Пассажир заявил, что не вернет смартфон, и потребовал у 24-летнего водителя немедленно уехать, что тот и сделал, а затем заявил в полицию.

Отказавшись отдать смартфон, нападавший «сунул под нос» водителю пистолет, уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости».

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