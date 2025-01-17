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Петербуржцы пожаловались на гололедицу по всему городу

В Санкт-Петербурге жители пожаловались на обледенение дорог

Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на гололедицу на улицах и плохую работу коммунальных служб, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«На обледеневшие дороги жалуются жители центра, Петроградской стороны, станций Красное Село, Колпино, проспекта Просвещения, пассажиры Финляндского вокзала», — отмечается в публикации.

Петербуржцы говорят, что дороги превратились в каток после перепада температур. Обильно выпавший снег растаял и превратился в лед, поверхность дорог и тротуаров напоминает каток.

На опубликованных кадрах виден толстый слой льда и люди, которые спотыкаются на тротуарах и осторожно идут по льду, стараясь не упасть.

Также стало известно, что под Калугой сотрудник французского посольства наехал на пешехода на автомобиле.

Ранее в Краснодаре одна автомобилистка избила другую при ребенке.

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