Jetour анонсировал самую дорогую версию внедорожника T2

В России появилась новая версия внедорожника Jetour T2 — Discovery. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль получил 245-сильный турбодвигатель объемом 2.0 л и новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. До этого внедорожник комплектовался только семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Discovery стала максимальной комплектацией модели, которая отличается не только новой трансмиссией, но и дополнительным набором опций. К ним относятся система очистки воздуха в салоне, зеркало заднего вида с автозатемнением, подогрев спинок сидений второго ряда, сиденье водителя с массажем, система старт-стоп.

Цена внедорожника Jetour T2 в комплектации Discovery пока не называется.

До этого стало известно, что Jetour планирует к 2026 году представить на мировом рынке не менее 10 новинок. В том числе, автомобили будут представлены и в России.

В 2024 году Jetour занял восьмое место по объему продаж новых автомобилей в России. Всего за прошедший год было реализовано 35 тыс. автомобилей этого бренда, что почти в четыре раза больше, чем в 2023-м. Самой популярной моделью в линейке Jetour остается кроссовер Dashing.

Ранее россиянам рассказали, на сколько выросли продажи новых легковых автомобилей в 2024 году.