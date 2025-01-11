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В России запатентовали новый китайский кроссовер Geely

Geely запатентовала в России новый кроссовер Galaxy E5
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Geely

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на образец автомобиля Geely, сообщает auto.ru.

«Название модели не приводится, но по прилагаемым эскизам можно опознать кроссовер Galaxy E5. Официально о планах продавать эту модель в России Geely не сообщала», — отмечает портал.

Geely начала продажи на домашнем рынке кроссовера Galaxy E5 3 августа 2024 года.

Цена автомобиля составляет от 112 до 157 тыс. юаней (1,3–1,8 млн рублей). Galaxy E5 снабжен литий-железо-фосфатной батареей нового поколения, которая доступна в двух вариантах емкости, 49,5 и 60,2 кВт·ч соответственно (запас хода — 440 и 530 км).

Элементы дизайна автомобиля напоминают морду тигра — с узкими фарами, похожими на глаза животного, и «усами» на бампере. Сплошная панель в передней части кузова вместо решетки позволила снизить коэффициент лобового сопротивления.

Ранее сообщалось, что Jetta начинает продажи в Китае национального семейного седана.

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