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Названы самые популярные подержанные автомобили на российском рынке

Pango Cars: в 2024 году россияне чаще всего покупали подержанные Lada и Kia
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Lada

В 2024 году жители России чаще всего покупали подержанные машины бренда Lada. Об этом говорится в исследовании сервиса Pango Cars, которое есть в распоряжении Quto.ru.

Так, на долю Lada пришлось 13% от всех продаж. Второе место занимают машины Kia (12%), третье — Hyundai (11%). Далее следуют Renault и Nissan (по 6%).

Наибольшим спросом в 2024 году на вторичном рынке пользовались машины в возрасте от 11 до 15 лет — на них пришлось 30% сделок. Ещё в 25% случаев граждане интересовались приобретением техники в возрасте до 5 лет, 23% — от 6 до 10 лет, 10% — старше 20 лет.

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на новые китайские автомобили.

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