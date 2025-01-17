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Стало известно, сколько денег уйдет на Chery Tiggo 4 за 5 лет

НАПИ: за 5 лет на содержание Chery Tiggo 4 придется потратить 2,1 млн рублей
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Chery

За пять лет владельцы кроссовера Chery Tiggo 4 New потратят на его обслуживание 2,1 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Chery Tiggo 4 New обойдется в 21,69 рубля. За год получается сумма 437,1 тыс. рублей, за пять лет — 2,16 млн рублей. Цена машины составляет 2,38 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

В России кроссовер доступен для покупки в комплектациях Active, Prime и Ultra. Все версии оснащаются 1,5-литровым бензиновым мотором на 147 л.с. и 6-ступенчатым преселективным «роботом». Новинка получила переднюю оптику от модели Tiggo 7 Pro Max. Для этого производителю пришлось изменить бампер, решетку радиатора, капот и крылья машины.

Кроме того, кроссовер оснастили полным «зимним» пакетом, камерой заднего вида, новыми датчиками парковки. Медиасистемой внутри авто можно управлять голосом.

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