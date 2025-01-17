Россиянам назвали самые популярные автомобили до 2 млн рублей

«Рольф» назвал семь автомобилей с пробегом до 2 млн рублей

По итогам 2024 года наиболее популярными автомобилями с пробегом в бюджете до 2 млн рублей стали модели Volkswagen, Hyundai и Kia. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом автодилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань.

«На первой позиции, с достаточно весомым отрывом от конкурентов, находится модель немецкого бренда Volkswagen – рестайлинговый Polo пятого поколения, который выпускался в 2014–2020 годах», — рассказал Головань.

Средняя цена продажи такого автомобиля составила 1,13 млн рублей. На втором месте оказался кроссовер Hyundai Creta первого поколения (производился с 2016 по 2020 год).

Третье и четвертое места заняли Kia Rio и Hyundai Solaris 2017–2020 годов выпуска. Средняя цена такого Rio составила 1,34 млн рублей, Solaris – 1,2 млн рублей соответственно.

На пятом и шестом месте расположились Skoda Rapid первого поколения (1,18 млн рублей) и Kia Rio, выпускавшийся в 2020-2022 годах, со средней ценой 1,65 млн рублей. На седьмом месте – рестайлинговый кроссовер Volkswagen Tiguan первого поколения за 1,32 млн рублей.

Ранее россиянам назвали три минуса неоригинальных автостекол.