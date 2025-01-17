Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа мера пресечения для въехавшего в храм водителя Land Rover

Во Владивостоке отправлен под стражу водитель Land Rover, въехавший в храм
close
Телеграм-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия»

Во Владивостоке суд избрал меру пресечения для мужчины, который совершил серию ДТП и въехал на автомобиле Land Rover на крыльцо православного собора. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Приморского края».

«С учетом позиции прокурора обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Напомним, мужчине предъявлено обвинение в том, что 15 января за рулем угнанного Land Rover он грубо нарушил общественный порядок», — отмечается в сообщении.

В отношении водителя расследуются дела об угоне, хулиганстве и угрозе применения насилия к представителю власти.

Инцидент произошел 15 января. Мужчина угнал внедорожник Land Rover Discovery и совершил на нем несколько ДТП, в том числе протаранил автобус и автомобиль ДПС. Момент въезда в ворота собора попал на видео.

Ранее в Москве автомобиль напоролся на дорожное ограждение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами