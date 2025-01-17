Названа мера пресечения для въехавшего в храм водителя Land Rover

Во Владивостоке отправлен под стражу водитель Land Rover, въехавший в храм

Во Владивостоке суд избрал меру пресечения для мужчины, который совершил серию ДТП и въехал на автомобиле Land Rover на крыльцо православного собора. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Приморского края».

«С учетом позиции прокурора обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Напомним, мужчине предъявлено обвинение в том, что 15 января за рулем угнанного Land Rover он грубо нарушил общественный порядок», — отмечается в сообщении.

В отношении водителя расследуются дела об угоне, хулиганстве и угрозе применения насилия к представителю власти.

Инцидент произошел 15 января. Мужчина угнал внедорожник Land Rover Discovery и совершил на нем несколько ДТП, в том числе протаранил автобус и автомобиль ДПС. Момент въезда в ворота собора попал на видео.

Ранее в Москве автомобиль напоролся на дорожное ограждение.