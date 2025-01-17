Россиянам рассказали, какие седаны самые продаваемые в РФ

«Автостат»: Solaris HS стал самой популярной моделью в сегменте седанов-иномарок

Модель Solaris HS стала самым продаваемым седаном среди иномарок, представленных на российском рынке. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В 2024 году седан Solaris HS был реализован в количестве почти 13 тыс. единиц, что позволило ему стать самой популярной моделью в сегменте седанов-иномарок», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в аналогичном рейтинге по российскому рынку лидирует седан Lada Granta. За 2024 год было продано 110,6 тыс. автомобилей. На втором месте еще один седан, производимый на «АвтоВАЗе», — Lada Vesta.

Уточняется, что кроме российских моделей в десятку популярных седанов по итогам 2024 года вошли несколько автомобилей китайского производства.

До этого сообщалось, что в России к концу 2024 года средняя стоимость подержанного автомобиля упала до двух млн рублей, что на 12% ниже, чем в январе прошлого года.

Уточняется, что отечественные марки сохраняют свое присутствие на рынке с долей 13%.

Ранее сообщалось, что кроссовер GAC GS8 получит новую версию в России.