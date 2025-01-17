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В России снизилась средняя стоимость автомобилей с пробегом

«Авто.ру оценка»: средняя стоимость авто с пробегом упала до двух млн рублей
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Lada

В России к концу 2024 года средняя стоимость подержанного автомобиля упала до двух млн рублей, что на 12% ниже чем в январе прошлого года. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авто.ру Оценка».

«За год средний возраст подержанной легковушки увеличился почти до девяти лет, а пробег приблизился к 145 тыс. км. Отечественные марки сохраняют присутствие на рынке с долей 13%, выше расположились Германия (22%), Япония (21%) и Южная Корея (17%). Китайские автомобили еще не начали массово выходить на вторичный рынок, их доля за весь 2024 год составляет 3,3%», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Смоленской области больше всего снизилась средняя стоимость автомобиля с пробегом. Так, по сравнению с значениями января 2024 года цена сократилась на 28,6% — до 1,3 млн рублей. В тройку регионов, где средняя стоимость автомобиля с пробегом упала больше всего, также вошли Липецкая и Пензенская область.

Уточняется, что в десятку рейтинга моделей, стоимость которых снизилась сильнее всего, вошли Lada Largus, Chery Tiggo 8 Pro, Exeed TXL, Haval F7, Chery Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Renault Logan II, Lada Xray, Exeed VX и Range Rover IV. Отмечается, что средняя стоимость почти всех автомобилей с пробегом в десятке за год уменьшилась на 10% и более.

Ранее сообщалось, что кроссовер GAC GS8 получит новую версию в России.

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