Китайский автобренд Jetour анонсировал десять новинок для России

Китайский автопроизводитель Jetour планирует к 2026 году представить на мировом рынке не менее 10 новинок. В том числе, автомобили будут представлены и в России. Об этом сообщает «Автостат».

Отмечается, что в 2024 году Jetour занял восьмое место по объему продаж новых автомобилей в России. Всего за прошедший год было реализовано 35 тыс. автомобилей этого бренда, что почти в 4 раза больше, чем в 2023-м. Самой популярной моделью в линейке Jetour остается кроссовер Dashing.

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

Ранее сообщалось, что китайский Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России по итогам 2024 года.