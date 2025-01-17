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Россиянам рассказали, в каком регионе самые агрессивные водители

«Известия»: водители чаще всего сталкиваются с агрессией в Новосибирской области
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Gleb Usovich/Shutterstock/FOTODOM

Жители Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области чаще остальных сталкиваются с агрессией со стороны водителей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследования группы «Ренессанс Страхование» и сервиса «Автокод».

«Среди жителей Новосибирской области на агрессию пожаловались 70% участников опроса, в Татарстане и Нижегородской области — 69%. В пятерку регионов, где водители часто сталкиваются с агрессией на дороге, вошли также Воронежская и Ростовская области», — говорится в сообщении.

Сообщается, что реже других с агрессией со стороны автомобилистов сталкиваются жители Краснодарского и Красноярского края, а также Омской, Челябинской и Самарской области. При этом 72% водителей благодарят других участников движения за уступленную дорогу, мигнув аварийными огнями.

Также исследования показали, что 39% респондентов не скрывают негативные эмоции, когда другие участники движения нарушают ПДД или создают опасные ситуации на дороге. Кроме того, оказалось, что почти три четверти участников опроса регулярно повышают максимально разрешенную скорость. 46% опрошенных считают, что велосипедисты и пешеходы чаще всего провоцируют водителей на агрессию.

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