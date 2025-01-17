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По законопроекту о передаче контроля за рынком техосмотра разгорелись ведомственные споры

«Ъ»: в Госдуме продолжается дискуссия о контроле за рынком техосмотра
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Павел Лисицын/РИА Новости

Вокруг законопроекта о передаче полномочий по контролю за рынком техосмотра (ТО) от Российского союза страховщиков (РСА) в ведение Росаккредитации разгорелись ведомственные споры, что привело к переносу рассмотрения инициативы в Государственной думе России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что поправки в законопроект ряда сенаторов планировалось рассмотреть в рамках заседания Госдумы 14 января, но рассмотрение перенесли на неопределенный срок. По данным издания, думский комитет по транспорту решил 16 января повторно выслушать позиции Совфеда, страховщиков и федеральных министерств на отдельном совещании.

Источники «Ъ» рассказали, что в рамках встречи сенаторы настаивали на изъятии контроля за ТО из зоны ответственности РСА. Представители союза настаивали на необходимости сохранить существующий порядок дел. Они подчеркнули, что им удалось ужесточить контроль за мошенниками в сфере техобслуживания. Издание подчеркивает, что единой позиции у участников рынка ТО нет.

В Совфеде считают, что РСА занимается несвойственной для себя функцией проверки пунктов ТО на наличие необходимых помещений, оборудования, экспертов и прочих требований, из-за чего сохраняется проблема фиктивного ТО. Речь идет о фирмах-мошенниках, которые аккредитованы как операторы ТО и без фактической проверки машины оформляют диагностические карты за 2-2,5 тыс. рублей.

Ранее в России предложили ужесточить контроль за техосмотром транспорта.

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