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На видео попал омич, который пытался украсть дорожный знак для ремонта в доме

В Омске на видео попал мужчина, который спиливал дорожный знак для ремонта дома

В Омске сотрудники полиции Исилькульского района задержали мужчину, который пытался спилить дорожный знак. Об этом сообщает Telegram-канал «Омская полиция».

«Поступило сообщение о попытке хищения дорожного знака с указанием населенного пункта «п. Алексеевский» на 7-м км автодороги Исилькуль – Полтавка», — отмечается в сообщении полиции.

Сообщается, что злоумышленник успел скрыться, поэтому на месте происшествия участкового встретил проезжающий водитель, который снял преступление на камеру. По видеозаписи сотрудники полиции установили личность нарушителя. Им оказался 67-летний местный житель, который рассказал, что ему потребовались трубы для ремонта в доме и он решил взять их с дорожного знака.

Очевидец показал на видео ножовку, которую использовал нарушитель, а также его табуретку и место спила. На кадрах видно, что омич не сознается в содеянном, а также просит не вызывать полицию.

Уточняется, что орудие преступления у подозреваемого изъяли. В отделе МВД по Исилькульскому району возбудили уголовное дело по факту покушения на кражу.

Ранее водитель краснодарского автобуса, из которого чуть не выпали дети, назвал их виновными в инциденте.

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