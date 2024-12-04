На видео попал мужчина, который украл 10 млн рублей из автосалона в Симферополе

В Симферополе сотрудники МВД по региону задержали мужчину, который украл около 10 млн рублей из автосалона. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В помещение зашел неизвестный и распылил слезоточивый газ в лицо одному из сотрудников. Затем, воспользовавшись возникшей паникой, похитил из сейфа порядка десяти миллионов рублей и скрылся», — написала Ирина Волк.

Сообщается, что сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Также по адресу проживания мужчины и в его автомобили нашли украденные деньги, которые возвратили владельцу автосалона.

Уточняется, что следователь отдела ОП № 2 «Киевский» возбудил уголовное дело по признакам преступления. Нарушителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

До этого на видео попал омич, который пытался украсть дорожный знак для ремонта в доме. Сообщается, что злоумышленник успел скрыться, поэтому на месте происшествия участкового встретил проезжающий водитель, который снял преступление на камеру.

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