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Названы семь самых популярных автомобилей с пробегом до 1 млн рублей

«Рольф» назвал семь самых популярных машин с пробегом до 1 млн рублей
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Depositphotos

В 2024 году автолюбители активно покупали машины с пробегом до 1 млн рублей. Самые популярные из них «Газете.Ru» назвал директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.

«Первое место досталось представителю корейского автопрома — Hyundai Solaris рестайлинг первого поколения (2014-2017 годы). Автомобиль хорошо зарекомендовал себя с точки зрения цены и качества. Средняя цена продажи модели составила 951 тыс. рублей», — рассказал он.

На втором месте оказался Ford Focus III поколения (2011-2015) со средней ценой в 726 тыс. рублей. Замыкает тройку Hyundai Solaris первой генерации, но дорестайлинговый (2010-2014). Средняя цена такой машины составила 727 тыс. рублей.

Следом в рейтинге идет Volkswagen Polo пятого поколения (2009-2015) за 713 тыс. рублей. Пятерку лучших замыкает Kia Rio третьего поколения (2011-2015), которую можно купить за 769 тыс. рублей. Далее идут Ford Focus II (526 тыс. рублей) и Opel Astra J ( 860 тыс. рублей).

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