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Под Петербургом водитель прострелил глаз собаке Рыжику

Под Петербургом водитель выстрелил в собаку Рыжика
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Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В коттеджном поселке во Всеволожском районе неизвестный водитель выстрелил в глаз собаке, она не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Еще щенком Рыжик со своими братьями прибился к участку, где живет семья. Пушистиков стали кормить и забрали к себе. Хозяин участка очень плохо видит — на протяжении четырех лет он по мере возможности смотрел за хвостиками, а в морозы прятал их в вагончики», — говорится в публикации.

Мужчина заявил, что не знает, кто мог совершить преступление. На место выехал фонд «Северный медведь», чтобы забрать тело животного на экспертизу.

До этого в Березняках собака на самовыгуле набросилась на ребенка и едва не разодрала девочке лицо.

Инцидент произошел 15 января, на ребенка на улице набросилась собака внушительных размеров. Пес попытался укусить девочку за лицо, серьезных травм несовершеннолетняя не получила. Животное находилось на самовыгуле, владельца пса установили.

Ранее сообщалось, что амурчанин, который жестоко протащил собаку по дороге, останется без наказания.

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