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Названы девять автобрендов, которые изменили цены в январе

«Автостат» назвал девять автобрендов, которые подняли цены в январе
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Shutterstock/FOTODOM

С начала января девять автобрендов, которые официально представлены в РФ, подняли цены на свои машины. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на исследование сайта «Цена Авто».

По его результатам, ни один бренд не опустил цены на автомобили в январе. Больше всего машин подорожало у китайской Haval. Автобренд поднял цены на шесть моделей, за исключением Dargo и Dargo X. В частности, Haval увеличил стоимость на 200 тыс. рублей на бензиновые версии Н5 и внедорожник H9.

Тем временем компания Tank подняла цены на весь модельный ряд. Сильнее всего подорожал внедорожник Tank 700, который прибавил 500 тыс. рублей. Также в январе компания Sollers резко подняла цены. Больше всего это затронуло пикап ST6, который стал продаваться на 202 тыс. рублей дороже.

«Автостат» отмечает, что у остальных автобрендов цены поднялись только на одну-две модели. К примеру, JAC T9 подорожал на 50 тыс. рублей, а пикапы Great Wall Poer и Poer KingKong – на 100 тыс. рублей. Тем временем седан Chery Arrizo 8 также стал дороже на 100 тыс. рублей больше. Автобренд Wey повысил ценник на 200 тыс. на гибридный кроссовер 07.

А вот модель Exeed VX в версии President подорожала на 580 тыс. рублей. Кроме того, ценники на свои машины поднял и отечественный «АвтоВАЗ». К примеру, семейство Granta подорожало на 35 – 50 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что одной из главных причин подорожания автомобилей Lada является санкционное давление.

«Мы, безусловно, испытываем санкционное давление, и за полтора года с сентября 2023 года, когда санкции были введены в отношении АвтоВАЗа, они только усилились. Добавились вторичные санкции, из-за которых усложнились логистические цепочки, отправка платежей. Это существенным образом повлияло на подорожание нашей продукции», — сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Ранее новой Lada Niva Sport спрогнозировали цену.

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