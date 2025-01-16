Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт ответил, стоит ли покупать подержанные китайские машины

Автоэксперт Попов: подержанные китайские машины могут быть ненадежными
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Россиянам не стоит покупать подержанные китайские автомобили, потому что они могут быть ненадежными. Об этом рассказал независимый эксперт Дмитрий Попов, передает Pravda.Ru.

По его словам, автомобили ранних годов выпуска могут быть непривлекательными внешне. Он отметил, что у китайского автопрома, как у любого другого, в начале пути возникали трудности с производством, поэтому производители занимались копированием западных моделей без должной обработки деталей.

«Основные риски при покупке подержанных китайских автомобилей касаются того, что сильно бэушные, то есть 10+, будут серьезно страдать по железу», — отметил Попов.

Он добавил, что владельцам таких машин будет сложно найти оригинальные запчасти.

14 января исследование «Авито Авто» показало, что средняя цена нового китайского седана в прошлом году составила 2,4 млн рублей, по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 71,1%, а спрос — почти в два раза, на 95,2%. Среди марок лидером по доле в спросе стала Omoda, которой досталось 20,16% от спроса.

Ранее в России спрогнозировали уход ряда китайских производителей с авторынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами