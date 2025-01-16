Автоэксперт ответил, стоит ли покупать подержанные китайские машины

Россиянам не стоит покупать подержанные китайские автомобили, потому что они могут быть ненадежными. Об этом рассказал независимый эксперт Дмитрий Попов, передает Pravda.Ru.

По его словам, автомобили ранних годов выпуска могут быть непривлекательными внешне. Он отметил, что у китайского автопрома, как у любого другого, в начале пути возникали трудности с производством, поэтому производители занимались копированием западных моделей без должной обработки деталей.

«Основные риски при покупке подержанных китайских автомобилей касаются того, что сильно бэушные, то есть 10+, будут серьезно страдать по железу», — отметил Попов.

Он добавил, что владельцам таких машин будет сложно найти оригинальные запчасти.

14 января исследование «Авито Авто» показало, что средняя цена нового китайского седана в прошлом году составила 2,4 млн рублей, по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 71,1%, а спрос — почти в два раза, на 95,2%. Среди марок лидером по доле в спросе стала Omoda, которой досталось 20,16% от спроса.

Ранее в России спрогнозировали уход ряда китайских производителей с авторынка.