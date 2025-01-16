Россиянам рассказали, как выбрать надежный автомобиль

По функциональности автомобиль должен полностью соответствовать всем пожеланиям покупателя. Об этом Aif.ru рассказал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

«Не гонитесь за новой машиной, тем более если собираетесь отдать за нее последние деньги или брать на «новые колеса» кредит при нынешних безумных ставках. Лучше беречь что есть», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, чтобы автомобиль долго был на ходу, нужно следить за «расходниками», использовать правильное топливо, вовремя менять фильтры, а также регулярно проводить технический осмотр.

Сергей Канаев отмечает, что, если водитель хочет приобрести машину с пробегом, стоит смотреть на функциональность и ликвидность автомобиля. При этом по функциональности машина должна соответствовать всем требованиям. Так, покупатель должен выбрать десять подходящих автомобилей и выяснить их позицию в рейтинге ликвидности.

Ранее рассказали, как страховые компании занижают суммы выплат по ОСАГО.