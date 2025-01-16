Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как выбрать надежный автомобиль

Автоэксперт Канаев: по функциональности авто должен отвечать вашим пожеланиям
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

По функциональности автомобиль должен полностью соответствовать всем пожеланиям покупателя. Об этом Aif.ru рассказал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

«Не гонитесь за новой машиной, тем более если собираетесь отдать за нее последние деньги или брать на «новые колеса» кредит при нынешних безумных ставках. Лучше беречь что есть», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, чтобы автомобиль долго был на ходу, нужно следить за «расходниками», использовать правильное топливо, вовремя менять фильтры, а также регулярно проводить технический осмотр.

Сергей Канаев отмечает, что, если водитель хочет приобрести машину с пробегом, стоит смотреть на функциональность и ликвидность автомобиля. При этом по функциональности машина должна соответствовать всем требованиям. Так, покупатель должен выбрать десять подходящих автомобилей и выяснить их позицию в рейтинге ликвидности.

Ранее рассказали, как страховые компании занижают суммы выплат по ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами