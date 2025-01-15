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Американский Jeep Grand Cherokee в России приспособили для поездок по тайге

В России Jeep Grand Cherokee превратили в автомобиль для поездок по тайге
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Arctic Trucks

Компания Arctic Trucks Russia представила первую новинку 2025 года — доработанный внедорожник Jeep Grand Cherokee, приспособленный для преодоления тяжелого бездорожья и поездок по тайге.

«Этот автомобиль создан в ответ на многочисленные запросы клиентов, стремящихся раскрыть весь потенциал своего внедорожника. С рядом уникальных улучшений от Arctic Trucks, эта модель готова к любым вызовам», — отмечается в публикации на странице компании в соцсети VK.

Тюнингованный Jeep получил колеса с внешним диаметром 35 дюймов на кованых дисках, увеличенный дорожный просвет и расширенную колею. Благодаря этому высота машины увеличилась на 67 мм, а ширина — на 107 мм. Также в рамках доработок увеличены углы въезда и съезда для улучшения геометрической проходимости внедорожника. На фирменном видео показано, как тюнингованный внедорожник едет по заснеженной лесной дороге.

Ранее в России подорожал УАЗ «Буханка».

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