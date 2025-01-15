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Россиянам рассказали, почему таможня требует сотни тысяч рублей за давно купленные автомобили

Quto: таможня взыскала с россиянина 1,4 млн рублей за давно купленный автомобиль
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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские таможенники в массовом порядке начисляют доплату пошлин на автомобили, ввезенные по документам с заниженной стоимостью. Об этом сообщает Quto.

«Брокеры предоставляли таможенникам поддельный инвойс — так называется сопроводительный документ, что служит основанием для оплаты услуг продавца покупателем. И в нем указывалась заниженная стоимость. Здесь важно уточнить, что таможенный сбор, таможенная пошлина и НДС берутся именно от таможенной стоимости (основы начисления) транспортного средства», — отмечается в публикации.

Один из покупателей, который ввез в Россию китайский автомобиль по инвойсу с заниженной стоимостью, получил от таможни после проверки требование доплатить 734,5 тыс. рублей пошлины. Автомобилист оспорил корректировку пошлины через суд, который принял решение не в его пользу. Судебное разбирательство длилось с февраля по декабрь 2024 года, и все это время на недоплаченную пошлину начислялись пени (639,8 тыс. рублей). В результате общая сумма долга составила 1,38 млн рублей. Суд постановил, что автовладелец должен выплатить ее полностью.

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