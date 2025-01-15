Праворульный кабриолет Mini отправили на спецоперацию российские таможенники

Российские таможенники передали военным в Курской области два автомобиля, среди которых праворульный кабриолет Mini. О передаче техники сообщается в Telegram-канале ФТС России.

«Центральная оперативная таможня передала два транспортных средства на 1,4 млн рублей. Машины были признаны судом безхозяйными и обращены в собственность государства. Автомобили направят в Курскую область на нужды спецоперации», — отмечается в сообщении ФТС.

На фотографиях, сопровождающих публикацию, виден внедорожник Lexus LX второго поколения (выпускался в 1998-2002 годах) и серебристый кабриолет Mini Cooper на легкосплавных дисках с низкопрофильными шинами. Руль на изъятом таможенниками кабриолете с мягким тканевым верхом расположен справа. О том, при каких обстоятельствах машины были признаны бесхозными, не сообщается.

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