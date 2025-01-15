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Водительница в Польше увидела едущего на велосипеде свекра и наехала на него

В Польше женщине, сбившей свекра-велосипедиста, грозит пожизненное заключение
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Global Look Press

В Польше арестована 26-летняя женщина-водитель, которая увидела ехавшего на велосипеде свекра и направила на него свой автомобиль. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

«Она сместила руль вправо, умышленно задев велосипед, задела пострадавшего, в результате чего тот упал на землю. После чего сразу же, не останавливаясь, уехала с места происшествия», — отмечается в публикации.

Мужчина упал и ударился затылком, а также получил переломы и внутреннее кровотечение. В тот же день женщина напала с перцовым баллончиком на свою свекровь и брата мужа, они также были госпитализированы. О причинах конфликта между родственниками не сообщается.

Подозреваемая заявила на допросе, что не хотела умышленно наезжать на свекра, но не смогла затормозить. За покушение ей грозит наказание до пожизненного заключения. Однако эксперты психиатры установили, что водительница имела в момент наезда ограниченную способность осознавать свои действия, это может привести к смягчению наказания.

Ранее стало известно, что житель Владивостока, пытавшийся въехать в храм, угнал автомобиль.

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