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Россиянам рассказали, чем опасна парковка автомобиля в сугробах

«Рольф»: парковка в сугробе может привести к коррозии кузова
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Зимний период имеет ряд особенностей при эксплуатации автомобиля, среди которых — парковка в сугробах. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Глубокий снег может привести к скоплению отработавших газов под автомобилем, что может быть опасно для жизни. Рекомендуется очищать от снега область вокруг выпускной трубы и вокруг автомобиля», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, парковка в сугробе может привести к коррозии кузова, замерзанию стояночного тормоза, а также к накоплению льда и снега в колесных арках, что будет затруднять управление автомобилем.

По словам Трушковой, глубокие ямы, небольшие столбики или бетонные парковочные сферы не видны под сугробами, поэтому водитель может случайно наехать на них и значительно повредить автомобиль. Также есть риск застревания машины в глубоком снегу, что потребует дополнительных усилий для ее освобождения.

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