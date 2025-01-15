Россиянам рассказали, какие модели Hyundai и Kia ломаются чаще всего

Pravda.Ru: двигатели семейства Theta II от Hyundai и Kia вызывают много проблем

Двигатели семейства Theta II от Hyundai и Kia вызывают множество проблем. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на исследование, проведенное американским порталом Jalopnik.

Больше всего подвержены неисправностям двухлитровые и 2,4-литровые двигатели на моделях Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Hyundai Genesis G70, Kia Ceed, Kia Soul, Kia Sportage и Kia Optima.

Уточняется, что главная причина частых поломок — конструктивные недостатки моторов, среди которых ненадежная работа катализатора, слабая эффективность масляного насоса, отсутствие форсунок для смазки поршней и дефекты конструкции цилиндров.

Сообщается, что эти недоработки могут привести к серьезным поломкам, для исправления которых требуется дорогостоящий ремонт или полная замена двигателя в автомобиле. Так, вышеперечисленные модели часто выбывают из эксплуатации, что создает серьезные неудобства для автовладельцев.

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