Россиянам назвали лучшие недорогие внедорожники на рынке РФ

Лучшими недорогими внедорожниками на российском рынке являются Lada Niva, УАЗ «Патриот» и Oting Paladin. Об этом журналу «За рулем» сообщил автоэксперт Александр Коротков.

«Lada Niva остается непревзойденным лидером среди бюджетных внедорожников. На сайтах по поиску автомобилей его можно найти от 1 миллиона рублей. За эту стоимость автомобиль будет оснащен двигателем 1,7 литра, выдающим 80 л.с. в связке с механической КПП», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, автомобиль подойдет как рыбакам и охотникам, так и россиянам, которым нужна машина, способная справляться с грязью, снегом и плохими дорогами.

Коротков также отмечает и УАЗ «Патриот», который можно приобрести от 1,7 млн рублей. Автомобиль оснащен бензиновым 2,7-литровым двигателем (150 л.с.). Универсальный и прочный внедорожник подойдет для повседневной работы или активного отдыха.

Также в числе лучших недорогих внедорожников, по мнению специалиста, Oting Paladin стоимостью от 3,2 млн рублей. Его преимущество заключается в рамной конструкции, которая обеспечивает высокую прочность и устойчивость на пересеченной местности. Просторный салон автомобиля подойдет для длительных поездок.

Ранее «АвтоВАЗ» повысил цены на две модели Lada.